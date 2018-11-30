"لمبرجينى" تطلق أكبر سياراتها

استعرضت شركة لمبرجيني نموذجها الجديد من سيارات "Rivian" رباعية الدفع الفاخرة.



وجاء النموذج الجديد بتصميم شبيه بسيارات "Rivian" البيك آب الأخيرة، وهيكل بطول 5 أمتار مزين بمصابيح مميزة بشكل طولي على الواجهتين الأمامية والخلفية.



أما قمرة السيارة فأتت غاية في الفخامة والراحة، تتسع لسبعة ركاب، ومزينة بالكروم وأفخم أنواع الجلود والخشب، ومزودة بواجهة قيادة عليها شاشتان تعملان باللمس، (15 و6.8 بوصة) واحدة في منتصفها، وأخرى أمام السائق مباشرة.



ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بثلاثة أنواع من المحركات بعزم 408 و710 و864 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 و8 مراحل.