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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:30 م

مصر تفوز على تشاد 85-58 في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

مصر تفوز على تشاد
أ ش أ
dostor.org/2417237

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة فوزا مهما على نظيره التشادي بنتيجة (85-58) اليوم الجمعة في أولى مواجهاته بالجولة الحاسمة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2019، وذلك بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

تقدم الفراعنة في الربع الأول (20-10) وفازوا أيضا بالربع الثاني (26-14) قبل التعادل في الربع الثالث (17-17) وإنهاء الربع الرابع متأخرا (17-22).

وكان أفضل مسجل لمنتخب مصر لاعب نادي الجزيرة بواقع 10 نقاط بالإضافة إلى عمل 5 متابعات وتقديم تمريرتين حاسمتين والقيام بتصدي لهجمة محققة.

وارتقى المنتخب الوطني بهذا الانتصار إلى وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة خلف تونس المتصدرة بـ20 نقطة، فيما تأتي أنجولا في المركز الثالث بـ15 نقطة والكاميرون رابعة بـ14 نقطة، بينما بقت تشاد بـ13 نقطة في المركز الأخير.

ويتبقى لمصر مباراتان في هذه الجولة الأخيرة الأولى غدا السبت أمام تونس التي حسمت تأهلها منذ المرحلة الأولى للتصفيات، ثم بعد غد الأحد أمام الكاميرون حيث سيتأهل صاحب المركز الثاني مباشرة إلى مونديال السلة في الصين شهر أغسطس القادم إلى جانب أفضل ثالث من المجموعتين.

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