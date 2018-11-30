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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:25 م

وزير الأوقاف: الجانب الأخلاقى والإنسانى يشكل لب الرسالة المحمدية

وزير الأوقاف: الجانب
أ ش أ
dostor.org/2417236

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الجانب الأخلاقي والإنساني يشكل لب الرسالة المحمدية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
وقال وزير الأوقاف، فى ببان اليوم، إن الأخلاق هي ميزان اعتدال الحضارات واستقامة الدول، وإن الدول والحضارات التي لا تبنى على الأخلاق والقيم تحمل عوامل سقوطها في أسس بنائها، وعاقبتها إلى زوال واندثار، وهي عاقبة كل الأمم التي تكبرت.
وأعلن وزير الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون بعنوان: "التأسي بأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم"، وهى الخطبة الأخيرة ختاما لحملة (رسول الإنسانية) وبداية حملة (مكارم الأخلاق) التي تبدأ شهر ربيع الآخر، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ١٤٤٠هـ.
وسيتم شرح أبعاد الحملة وتفاصيلها وفعالياتها وتذكير المشاركين فيها والمنضمين إليها والمسابقات التي تجرى بالتزامن معها وكذلك مضمونها لاحقا.

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