هانى ضاحى: المهندسون المدنيون جزء أصيل من المشروعات القومية

ألقى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الضوء على الجهود الهندسية الكبيرة التى تقع على كاهل المهندس المدني ودوره فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أنهم جزء أصيل من خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة للشعب.



وقال ضاحي، في كلمته بحفل "يوم المهندس"، إن المهندسين فى مصر عليهم الحفاظ على تقاليد وأعراف المهنة، مؤكدًا أن هناك نماذج من العلماء سيتم تكريمهم بسبب جهودهم الكبيرة فى المجال الهندسي.



وبدأت فعاليات حفل نقابة المهندسين، برئاسة النقيب هاني ضاحي، مساء اليوم، بمناسبة يوم تفوق المهندس المدني الخامس، بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة.



وفى نهاية الاحتفالية، كرم نقيب المهندسين، المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية وعدد من رموز المهندسين الذين حضروا الاحتفالية.