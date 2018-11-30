"الصحفيين" تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط.. الأحد

يفتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، أكبر مركز لتدريب الصحفيين في الشرق الأوسط، بمقر النقابة، الأحد المقبل.



ويحتوي مركز التدريب على كافة الإمكانيات من صالة تحرير، واستوديو للإذاعة والتلفزيون، وقاعات لـ"السوشيال ميديا"، وغيرها.



ومن المقرر أن يشارك بالاحتفال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.



وقال نقيب الصحفيين إن هذا المركز سيكون نقلة نوعية وكبيرة في تدريب الصحفيين وتطوير المحتوى.