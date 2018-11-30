بروتوكول تعاون بين "تعليم الكبار" وأوقاف الجيزة لتدشين 400 فصل

وقع عصام محمد رمضان مديرالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجيزة، والشيخ محمد نور مدير مديرية الأوقاف بالجيزة بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء عدد من فصول محو الأمية وتعليم الكبار؛ للقضاء على الأمية بالمحافظة.



وقال عصام محمد رمضان مدير عام فرع الجيزة، إن البروتوكول الذى تم توقيعة مع مديرية الأوقاف استهدف فتح 400 فصل على مستوي محافظة الجيزة.



وأضاف رمضان فى تصريح لـ"الدستور" أن فرع الجيزة بستهدف محو أمية 170 ألف فرد وفقا لخطة 20182019.