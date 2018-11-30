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عالم
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:13 م

"المؤسسات الإسلامية" بالبرازيل ينظم احتفالات بذكري المولد النبوي

المؤسسات الإسلامية
أ ش أ
dostor.org/2417229

اختتم اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل سلسلة من الفعاليات التي نظمها احتفالا بذكري مولد النبوي الشريف بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، بعقد ندوات ومحاضرات دينية وكذا المشاركة في حملة (رسول الإنسانية) التي أعلنها وزير الأوقاف، ومن شأنها إحياء السنة المحمدية والسيرة العطرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بتنظيم احتفالات في مختلف المساجد بالبرازيل.
وقال الدكتور محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، فى بيان لوزارة الأوقاف اليوم، إنه تمت دعوة جميع الدعاة والجمعيات الإسلامية التابعة للاتحاد إلي المشاركة في حملة (رسول الإنسانية ) بإقامة ندوات ومحاضرات للتعريف بسيرة النبي صلي الله عليه وسلم للمسلمين وغيرهم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام وعن النبي وتكثيف الزيارات وعيادة المرضي وكبار السن عملا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
وأضاف الزغبي إن الرسول درس للعالم كله معان الإنسانية، والدعوة الإسلامية عمت العالم كله، وهي دعوة إنسانية بعثت لنشر مكارم الأخلاق في العالم، فالرسول بين أن الإسلام هو دين سلام وأمن وبناء، لا دين هدم، والسنة تحوي كل ذلك، فسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي قصة حياته من مولده إلى وفاته، وهى قصة مليئة بالمواقف والدروس والأحداث التي يحتاج كل مسلم إلى أن يقف أمامها متأملًا متعلمًا منتفعًا.
وطالب المسلمين أن يرجعوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظوها حفظًا جيدًا أو يستذكرونها ويستحضرونها في واقعهم ومعاملاتهم وسلوكهم، حتى يسعدوا وينجحوا ويفلحوا، وإن لم يفعلوا ضاع منهم خير كثير، وضاع عليهم سبيل للسعادة والوصول إلى الأمنيات والآمال، ومهما حاولوا عبثا تحقيق آمالًا وغايات، فلن ينجحوا إلا إذا عادوا إلى نبيهم وسيرته وآثار هو سنته عندها سيحصلون على سعادة الدارين.
شارك فى الاحتفالية أكثر من 700 من الجالية المسلمة في البرازيل، ويأتى تنظيم تلك الاحتفالية فى إطار الحملة الدولية للأوقاف رسول الإنسانية للتعريف بالقيم النبوية والإسلامية وتشمل مصر والعالم.

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