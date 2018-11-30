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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:12 م

تعليم أسوان يعلن جاهزية المقار للمشاركة بـ"100 مليون صحة".. غدًا

تعليم أسوان يعلن
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2417228

أعلن الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الجمعة، عن جاهزية المديرية للمشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس C والأمراض غير السارية.

وأضاف أن الحملة تنطلق غدًا السبت، بمحافظة أسوان ضمن 11 محافظة بالمرحلة الثانية وتستمر حتى 28 فبراير المقبل.

وأكد وكيل وزارة تعليم أسوان، جاهزية المقار الأساسية والفرعية لتوقيع الكشف على العاملين بالتربية والتعليم أو طلاب المرحلة الثانوية (عامفنى)، موضحًا أن الإعلان عن الحملة بدأ اليوم بديوان المديرية بمشاركة معظم القيادات، وتم توزيع ونشر اللوحات الإرشادية والملصقات الخاصة بالحملة.

وأوضح "الفيومى" أن مديرية تعليم أسوان تدعم بقوة هذه الحملة التى تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي C، والكشف المبكر عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة. خاصة أن الحملة تمثل فرصة للمواطنين للاطمئنان على صحتهم والأمراض غير السارية لديهم.

وأشار إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة للمساهمة فى الحملة من خلال تنظيم العديد من الندوات واللقاءات التثقيفية والتوعوية على مستوى جميع الإدارات، بالإضافة إلى التنبيه على المدارس بضرورة إحتواء فقرات الإذاعة المدرسية بل وتجهيز برامج إذاعية كاملة وحصص إرشادية عن الحملة وأهدافها وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض خاصة فيروس سى حتى نصل إلى هدف الحملة الأساسى، وهو إعلان أن مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

تعليم أسوان يعلن جاهزية المقار للمشاركة بـ"100 مليون صحة".. غدًا
تعليم أسوان يعلن جاهزية المقار للمشاركة بـ"100 مليون صحة".. غدًا
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