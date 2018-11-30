ترامب: بعض المؤشرات الجيدة حول صفقة محتملة مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين إن هناك "بعض المؤشرات الجيدة" حول صفقة محتملة بشأن التجارة مع الصين.



وأضاف ترامب:"نحن نعمل بجد، إذا كان بإمكاننا عقد صفقة سيكون ذلك شيء جيد.



أعتقد إنهم يريدون ذلك، وأعتقد أننا نرغب في ذلك، مضيفًا لاحقًا: "سنرى ما سيحدث".



وأشاد ترامب بعلاقته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ حيث التقيا، وقال: "سأحضر حدثا هائلا في اليابان دون أن يخوض في أية تفاصيل، وتستضيف اليابان قمة مجموعة العشرين في العام المقبل".