البوندستاج يوافق على تخصيص ٧ مليارات يورو لدعم اللاجئين

وافق البرلمان الألماني "بوندستاج" على دعم المقدم من جانب الحكومة الاتحادية الألمانية للولايات والبلديات على ميزانيات تعزيز اندماج اللاجئين بقيمة 2.44 مليار يورو، بالإضافة إلى نحو 1،8 مليار يورو لتغطية نفقات إيواء اللاجئين.

كما ستحصل الولايات الألمانية شهريا على 670 يورو مقابل كل طالب لجوء لديها بمن فيهم المرفوض طلبات لجوئهم، بإجمالي نفقات تبلغ نحو نصف مليار يورو، ومن المتوقع أن تحصل الولايات أيضا على نحو 9 مليارات يورو من حصيلة ضرائب المبيعات لتغطية نفقات اللاجئين على النحو الذي تحدده كل ولاية.