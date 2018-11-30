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الكرازة
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:00 م

البابا تواضروس يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلاب المعهد المسكونى

البابا تواضروس يشهد
مونيكا جرجس
dostor.org/2417221

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفلة تخريج الدفعة الثالثة من طلاب المعهد المسكوني بالشرق الأوسط من المقر الباباوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

التقى البابا تواضروس الثاني، في وقت سابق، بشباب الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة والمعهد المسكوني بالشرق الأوسط، وذلك في مركز لوجوس المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وشارك في اللقاء من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، وعدد من شباب الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة.

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