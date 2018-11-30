بلغاريا تنقل الغاز الروسي من تركيا إلى أوروبا

تمضي بلغاريا قدما بالخطط لبناء خط أنابيب غاز جديد بقيمة 1.4 مليار يورو لنقل الغاز الروسي من تركيا إلى أوروبا.



وأعطى البرلمان البلغاري الضوء الأخضر لشركة "بلغار ترانس غاز" الحكومية لإعلان المناقصة لبناء خط الأنابيب الذي سيبلغ طوله 484 كلم.



وقالت وزيرة الطاقة البلغارية تيمينوجكا بيتكوفا إن "ما سنقوم به من الآن يأتي بالتوافق التام مع قواعد وإجراءات الاتحاد الأوروبي، لكي نتفادى الأخطاء التي أدت في الماضي إلى إلغاء مشروع "السيل الجنوبي".



ومن المقرر أن يوصل خط أنابيب الغاز الجديد بين خط الأنابيب "السيل التركي" الذي تبنيه شركة "غازبروم" الروسية ودول أوروبية.



وفي الوقت الحالي تقوم "غازبروم" بتوريد نحو 14 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا عبر بلغاريا وفقا لعقد ساري المفعول حتى عام 2030.