ثقافة بنى سويف تناقش تعزيز القيم (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث أقام بيت ثقافة الفشن محاضرة ثقافية بعنوان "تعزيز القيم" للشيخ محمود أحمد عباس من علماء الأزهر الشريف الذي تحدث عن إعلاء القيم الأخلاقية والدينية، واتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في الرحمة والعدل والأمانة والصدق.



كما عقد بيت ثقافة أبو سليم محاضرة بعنوان "تأثير الأفلام والمسلسلات على الشباب" ألقاها نعيم حماد بالمدرسة الحديثة بنات، أشار خلالها إلى بعض المسلسلات التركية وأثرها السلبي على العائلة فإن متابعة تلك المسلسلات زلزال حقيقي أصاب الثقافة المحلية، وكل ما تعرضه تلك المسلسلات سيء ولا يتطابق قطعًا مع واقعنا الحالي.



وفي بني سويف اختتم قصر الثقافة ورشة فن الحكي للقاص والروائي أحمد أبو خنيجر، الذي افتتح معرض الفنان التشكيلي سيد محمد الخولى، كما عرض القصر مسرحية "تياترو القصر لازلنا هنا " تأليف وإخراج رامي قرني.



كما أقامت مكتبة النادي الرياضي ورشة فنون تشكيلية بمناسبة المولد النبوي الشريف.