القبض على 41 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية

ألقت القوات التابعة للأمن الوطني التونسي بقرطاج، القبض على 41 شخصًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة.



وأشار بيان لوزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، إلى أن 5 منهم صادر في حقهم أوامر ضبط لتورطهم في قضايا مختلفة، مضيفًا أنه بالتحقيق معهم اعترفوا أنهم كانوا يُخططون لتسلق الجدار الخارجي للميناء البحري حلق الوادي بتونس العاصمة قصد التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء المذكور لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إحدى الدول الأوروبية.



وأمرت النيابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.

