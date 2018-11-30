محكمة تركية تقضي باستمرار حبس سياسي كردي

قضت محكمة تركية باستمرار حبس صلاح الدين دمرتاش نائب رئيس حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالى للأكراد.



وقال محامي السياسي التركي المعارض، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الجمعة، إن محكمة تركية قضت باستمرار حبس دمرتاش بعد أن دعا أكبر مسئولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى سرعة الإفراج عنه.



وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرا لتركيا بإنهاء احتجاز دمرتاش قبل محاكمته، وقالت إن حقوقه في محاكمة عاجلة انتهكت. واعتبرت المحكمة الأوروبية أن استمرار احتجازه انتهاك لتعهد تركيا بالالتزام بأحكامها.



ودعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في وقت سابق للإفراج عن دمرتاش، الذي ألقي القبض عليه قبل أكثر من عامين على خلفية تهم بالإرهاب.