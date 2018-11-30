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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:54 م

بوتين يدعو لبذل الجهود الممكنة للإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
dostor.org/2417159

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بذل كل الجهود الممكنة للإبقاء على سريان الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا أن ذلك الأمر سيساعد في منع موجة جديدة من التوتر حول البرنامج النووي لإيران.

وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال اجتماع لدول مجموعة "بريكس" على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا بالأرجنتين، إنه "لمنع موجة جديدة من التوتر حول البرنامج النووي الإيراني، ينبغي فعل كل شيء ممكن للإبقاء على سريان خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة (5+1)، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، مع إيران في 2015، والذي يقيد تطوير البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات الأممية والعقوبات من طرف واحد التي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران.

ورفضت الدول الأخرى التي وقعت على الاتفاق انسحاب الولايات المتحدة منه، مؤكدين التزامهم بالاتفاق، لكن واشنطن أعلنت فرض عقوبات على الشركات والأفراد التي ستتعامل مع طهران في المجالات المستهدفة بالعقوبات، الأمر الذي مثّل تحديا للاتفاق بسبب تخوف الشركات من الاستثمار في إيران نتيجة العقوبات الأمريكية.

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