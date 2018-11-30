رئيس الأرجنتين يفتتح أعمال قمة مجموعة العشرين

افتتح الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، اليوم، أعمال قمة مجموعة العشرين في العاصمة "بيونس آيريس".



وقال ماكري خلال كلمته الافتتاحية في القمة ونقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قمة مجموعة العشرين تهدف إلى تعزيز الحوار مع احترام الاختلافات، معربًا عن أمله في أن تضع القمة الأسس اللازمة لتوافق الآراء خلال السنوات العشر المقبلة.



وأضاف ماكري أن "العديد من الأشخاص ينظرون إلينا ولديهم شكوك بشأن هذه القمم وما هي استفادتهم منها.. من واجبنا أن نظهر للعالم أن التحديات العالمية اليوم تتطلب استجابات عالمية"، مشيرًا إلى أن هذه التحديات التي سيتم مناقشتها خلال القمة تتضمن التغير المناخي والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والتجارة الدولية.

