القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
عالم
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:52 م

الكويت ترحب بدعوة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط

الكويت ترحب بدعوة
dostor.org/2417157

رحبت الكويت اليوم الجمعة بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط، معربة عن الأمل بخروجھا بآلية دولية متعددة الأطراف تفضي إلى إنھاء الاحتلال الإسرائيلي بالكامل لفلسطین.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنیخ قوله، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "الحالة في فلسطین"، إن الشعب الفلسطیني مازال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي لأراضیھ وانتھاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعبر عن الأسف لأن قرارات أممية ودولية مضامینھا نصرة الشعب الفلسطیني وتطلعاتھ المستقبلیة إلا أنھا لا تزال أغلبھا حبرا على ورق.

وأوضح أن إسرائيل ما زالت تتعنت في تطبیق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والاضطلاع بمسؤولیاتھا وفق اتفاقية جنيف الرابعة منذ بدء الاحتلال بل استمرت في ممارساتھا المنافیة لجميع المعايير الأممية والإنسانية والأخلاقية وامتدت لدرجة محاولاتھا إحداث تغییر دیمجرافي للطبیعة السكانیة للأراضي الفلسطینیة.

وشدد المنیخ على أن دولة الكويت مازالت ثابتة في دفاعھا عن حقوق الشعب الفلسطیني باعتبارھا ركيزة أساسية من ركائز وسياسات الكویت الخارجیة وتدعم كافة الجھود والمساعي التي یبذلھا المجتمع الدولي في سبيل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضیة الفلسطینیة يستند إلى مبادرة السلام العربية وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن الكويت يرحب بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وخروجه بآلية دولية متعددة الأطراف تمھد لوقف جميع الأنشطة الاستیطانیة غیر القانونیة، ومن ثم إنھاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وفق أطر محددة للاتفاق والتنفيذ بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقریر مصیره وإقامة دولتھا المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من یونیو لعام 1967.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ 4 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 5 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 5 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ اسبوع

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ اسبوع

مستقبل نتنياهو

الآن

البرلمان يأسف لاستباق نظيره الإيطالي نتائج "تحقيقات ريجيني"

قناة البحرين.. قصة «كماشة إسرائيل» الجديدة فى المنطقة

الكرملين: "بوتين" و"ترامب" سيعقدان لقاء قصيرًا خلال قمة العشرين

صحة المنوفية: ارتفاع ضحايا حادث "معدية بشتامي" لـ6 حالات وفاة

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

كشكول

غدًا.. انطلاق قرعة كنترولات امتحانات المعاهد الأزهرية

«المحرصاوى» يهنئ الإمارات بعيدها الوطنى

عزل أستاذ بجامعة بني سويف لابتزاز الطلاب

جدل بصيدلة سوهاج بعد تنظيم الطلبة مسابقة في لعبة pubg القتالية

تعرف على الأوراق المطلوبة لأطباء الماجستير والدبلومة بـ "طب الأزهر"

الأمصار

وزارة الصحة السعودية تصدر بيان هام لمرضى السرطان

سلام حار بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين "فيديو"

هزة أرضية تستقبل زعماء مجموعة العشرين

بلجيكا.. اعتقال 60 شخص في تظاهرات الستر الصفراء

سياسيون يكشفون دور تونس في الأزمة بين المغرب والجزائر

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

عزبة روسية شهيرة يقف فيها كوخ على رجلي دجاجة

حل ذكي يخلصك من اضطرابات صحية خطيرة أثناء النوم

الرصافون في البرتغال يخشون اندثار تقليد عمره قرون

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

10 أشياء تجنبها عند الإصابة بنزلة برد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎