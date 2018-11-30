ميسي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من "التشامبيونز ليج"

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليج".



وأعلن الحساب الرسمي لمسابقة "التشامبيونز ليج" عبر تويتر، فوز ميسي بالجائزة، بعدما قدم أداء رائعا خلال مباراة فريقه برشلونة ومضيفه آيندهوفن الهولندي، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث سجل البرغوث هدفا مذهلا وصنع آخر، ليمنح الفريق الكتالوني الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، وتأشيرة العبور إلى ثمن نهائي البطولة.