عزبة روسية شهيرة يقف فيها كوخ على رجلي دجاجة

اشتهرت عزبة أبرامتسيفو في مقاطعة موسكو، بأنها مكان إلهام للفنانين والأدباء الروس، الذين كانوا يجتمعون ويبدعون هنا في القرن التاسع عشر.



وأصبحت رمزا لما يعرف بالأسلوب الروسي الجديد، الذي كان جزءا من طراز الموديرن.





هذا الأسلوب الفني، الذي كان يسعى لإحياء تقاليد المعمار الروسي القديم معتمدا على نماذج الفن البيزنطي، كثيرا ما استخدم صور الفلكلور الروسي القديم. ويعد "الحمَّام تيريموك" من أشهر الأبنية الموجودة في أبرامتسيفو، المخصصة للحكايات الشعبية الروسية، وكذلك الكوخ الذي يقف على رجلي دجاجة، حيث تعيش العجوز الشمطاء الشريرة "بابا ياجا" وفق حكايات الأطفال الشعبية.