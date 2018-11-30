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اقتصاد
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:42 م

توقيع مشروعات بـ30 مليار دولار بمعرض الاستثمار في التنمية الخضراء بالصين

شي جين بينج
شي جين بينج
dostor.org/2417144

أعلنت اللجنة الصينية المنظمة للمعرض الدولي الخامس للتجارة والاستثمار في التنمية الخضراء توقيع 118 مشروعًا تعاونيًا بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 209 مليارات يوان (نحو 30 مليار دولار) خلال المعرض الذي بدأ أعماله، اليوم الجمعة، في مدينة "نانتشانغ" عاصمة مقاطعة جيانغشي شرقي الصين.

وأضافت اللجنة المنظمة - في بيان اليوم - أن المشروعات التي تم توقيعها تغطي العديد من الصناعات، بما في ذلك الزراعة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات الزراعية والطاقة الجديدة.

وأوضحت أن المعرض الذي يستمر حتى الاثنين المقبل، وسيشهد عقد 14 منتدى حول التصنيع الذكي، وتنمية الحزام الاقتصادي لنهر يانغتسي بالصين، والتنمية الخضراء.

وتابعت اللجنة أن أكثر من 1800 من رواد الأعمال، وكبار المديرين، وأكثر من ألف شركة من الصين وخارجها يشاركون في المعرض.

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