الأنبا مرقس يواصل زيارته الرعوية للسعودية

يواصل الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها زيارته التى بدأها، أمس الخميس، إلى السعودية للقاء الجالية القبطية بها.



والتقي الأنبا مرقس مع ناصر حمدي سفير جمهورية مصر بالمملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة وبعض من الجالية القبطية.



وتقابل مع الشيخ الدكتور محمد العيسى، أمين رابطة العالم الإسلامي، وذلك في مكتبه بالرياض، وحضر اللقاء وفد سفارة جمهورية مصر بالسعودية.



كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى في مارس الماضى، مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، في مقره بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.