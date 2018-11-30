كاسونجو وأوباما يقودان هجوم الزمالك أمام الاتحاد بكأس زايد

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيلة التي يخوض بها مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي تقام في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت.



وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:



في حراسة المرمى: محمود جنش.

وفي خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.

وفي خط الوسط: محمود كهربا – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – إبراهيم حسن.

وفي خط الهجوم: كابونجو كاسونجو – يوسف أوباما.



ويجلس على دكة بدلاء الزمالك: عماد السيد – حازم إمام – محمد إبراهيم – عمر السعيد – مصطفى فتحي – محمد حسن – بهاء مجدي.