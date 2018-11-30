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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:35 م

موسكو تستنكر دعوة البنتاجون لروسيا بعدم التدخل في تحقيق هجوم حلب

موسكو تستنكر دعوة
dostor.org/2417136

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بيانات البنتاجون الأمريكي - التي تدعو روسيا إلى عدم التدخل في التحقيق بشأن هجوم الأسلحة الكيميائية بالقرب من مدينة حلب السورية - بأنها عبث.

وكانت "البنتاجون" قد حذرت موسكو، في وقت سابق، من العبث بموقع آخر للهجوم يُشتبه في أنه يمتلك أسلحة كيميائية، وعلقت زاخاروفا على تلك البيانات - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - قائلة "إن هذا الافتراض غير معقول، ولسوء الحظ فإنه يتماشى مع عدد من التصريحات الغريبة الأخرى التي أدلى بها نظراؤنا الأمريكيون".

وأكدت زاخاروفا أن موسكو أشارت إلى ضرورة أن تجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقًا نزيهًا وتحليلًا للحادث، وأضافت: "من الواضح أن شركاءنا الأمريكيين لا يتبعون تصريحات المسئولين الروس".

يُشار إلى أنه في 24 نوفمبر، قصف مسلحون بمنطقة خفض التصعيد إدلب مناطق سكنية في حلب باستخدام قذائف تحتوي على مادة سامة، وتم نقل أكثر من 70 شخصًا إلى المستشفى بعد الهجوم.

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