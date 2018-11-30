سولاري يرحب بإقامة نهائي "كوبا ليبرتادورس" في ملعب "سانتياجو بيرنابيو"

أكد المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني، سانتياجو سولاري، أنه سيكون شرفا كبيرا استضافة ملعب "سانتياجو بيرنابيو" لمواجهة السوبر كلاسيكو بين فريقي ريفربليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين في إياب نهائي كأس "كوبا ليبرتادورس".



وأعرب سولاري، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء غد السبت أمام فالنسيا في الليجا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن أمله بأن "يساعد ملعب ريال مدريد التاريخي في وضع نهاية لهذا النهائي الصعب"، في إشارة إلى تأجيل المباراة أكثر من مرة بعد الأحداث التي أحاطت باللقاء الذي كان مقررا إقامته على ملعب المونيمونتال.



وحول الحديث في وسائل الإعلام عن الهزيمة أمام إيبار والمشاكل مع إيسكو، أكد المدرب الأرجنتيني أنه لا يقرأ الصحافة الرياضية، مضيفا أن جميع لاعبيه محترفون ويعملون بشكل جيد للغاية.



يذكر أن سولاري رفض خلال المؤتمر جميع الأسئلة الخاصة بإيسكو بعد عدم ضمه لقائمة اللقاء السابق أمام روما الإيطالي في دوري الأبطال حيث اعتبر أن هذا الموقع قد تم إغلاقه مؤكدا في نفس الوقت أن كل عناصر الفريق مهمة.

