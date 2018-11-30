"ليلة حكى" ببيت الحواديت.. 10 ديسمبر

تقيم مجموعة بيت الحواديت بقيادة المخرج المسرحي ومدرب التمثيل محمد عبد الفتاح حماد الشهير بـ"كالابالا"، ومدير وفرقة حالة المسرحية، ليلة حكى يقدم فيها حكايات شخصية وتراثية أعيدت صياغتها فى عرض مدته 90 دقيقة يبدأ فى الساعة 7 مساء يوم الاثنين 10 ديسمبر.



وبيت الحواديت هو مشروع فنى تفاعلى يقوم على تدريب مجموعات مختلفة على فن الحكى كوسيلة تعبير بسيطة وعميقة فى ذات الوقت.



ويهتم بيت الحواديت بالتدريب على الكتابة وعلى الآداء وتحويل الحياة والمواقف اليومية إلى منتج فنى أكثر جزبا يستطيع الأفراد والمجموعات من خلاله التعبير عن ما يشغلهم سواء كان إيجابى أو سلبى، ونهتم بشكل خاص بالكتابة والتدريب الخاصة بالأطفال والمرأة.

