عمر خيرت يُحيى حفلين فى الأوبرا المصرية.. منتصف ديسمبر

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، لإحياء حفلين ضخمين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برفقة الأوركسترا الخاص به، يومي الإثنين والثلاثاء 17 و18 ديسمبر المقبل.



ومن المنتظر أن يتم طرح التذاكر الخاصة بالحفلين نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر، وتنقسم أسعارها إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 600 جنيه، الثانية بـ 400 جنيه، والثالثة بـ 200 جنيه.



ومن المقر أن يبدأ الحفلي فى تمام الثامنة مساءً، ويقدم خلالها "خيرت" باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية المميزة، التي يتفاعل معها الحضور منها "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة"، وغيرها.



يذكر أن عمر خيرت، أحيا مؤخرًا عدة حفلات "كاملة العدد"، آخرها حفلين على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، واخر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر "الموسيقى العربية" الـ27، وحفل على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، بالإضافة لحفل افتتاح الفرع الجديد لساقية الصاوي بالبروج في مدينة الشروق.