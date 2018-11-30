هزة أرضية تستقبل قادة قمة العشرين في بوينس آيرس

قالت قناة "العربية" إن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تعرضت صباح اليوم إلى هزة أرضية قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر، كما أفاد "معهد التوقعات الوطني للزلازل" المعروف بأحرف INPRES اختصارا.



وذكر المعهد في بيانه، أن السكان في معظم العاصمة الأرجنتينية التي بدأت فيها اليوم فعاليات قمة العشرين المستمرة إلى غد السبت، شعروا بالهزة التي استمرت 3 ثوان وكان مركزها على عمق 25 كيلومترا في ولاية بوينس آيرس.



وذكر أحد الخبراء أن الهزة هي من النوع "المتحرك عند القشرة الأرضية فقط" أو ما يسمونه sismo superficial لاتينيا، وآخر مرة شهدت الأرجنتين هزة من النوع نفسه كانت في 1885 ولم تتبعها أي ارتدادات، مضيفًا: "لكن لا شيء مضمونا في عالم الهزات والزلازل".