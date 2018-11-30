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تكنولوجيا
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:20 م

مواقع سرية على خرائط جوجل يُحظر كشفها للجميع

مواقع سرية على خرائط
dostor.org/2417123

تتميز خدمة خرائط غوغل بقدرتها "الفريدة" على توثيق كل ركن من أركان الأرض، ولكن بعض الأماكن تُعرف بأنها سرية للغاية، ولا يُسمح بكشفها.

وفيما يلي 10 مواقع يُحظر كشفها ورؤيتها بالنسبة للجميع:

- موروروا، بولينيزيا الفرنسية (21°50'14.0"S 138°54'06.6"W)

تُعرف بأنها جزيرة مرجانية صغيرة في جنوب المحيط الهادئ، وليس من الواضح سبب حظر جزء كبير منها، لكن البعض يشتبه بأن الأمر يتعلق بتاريخ الجزيرة.

وأجرت فرنسا تجارب نووية هامة في الجزيرة المرجانية، بين عامي 1966 و1996، حيث أكملت 181 تجربة خلال هذه الفترة الزمنية.

- 2207 سيمور أفينيو، أوهايو (41°28'21.6"N 81°41'52.7"W)

يعد هذا المنزل الخاضع للرقابة موقعا لعمليات اختطاف "أريل كاسترو"، والتي وقعت بين عامي 2002 و2004، في كليفلاند، أوهايو.

واختطف كاسترو 3 شابات وتم احتجازهن في منزله، حتى مايو 2013.

وفي نهاية المطاف، هربت واحدة من النساء وأخبرت الشرطة. وتم سجن كاسترو مدى الحياة، ولكنه شنق نفسه بعد قضاء شهر واحد في السجن.

- منزل في ستوكتون-أون- تيز (54°34'14.5"N 1°18'12.9"W)

ليس من الواضح تماما لماذا يُحظر كشف هذا المنزل الواقع على طريق Princeport في ستوكتون-أون-تيز، بمقاطعة درم في شمال شرق إنجلترا. حتى أن المقيمة في المنزل، جين أليسون، ليس لديها فكرة، وقالت: "لقد سكنت هذا المنزل منذ عام 2000، وليس لدي أي فكرة عن سبب عدم كشفه".

- قاعدة جوية تايوانية (25°02'23.5"N 121°32'23.2"E)

تعتبر هذه القاعدة الجوية التايوانية غريبة، لأنها ليست واضحة على خرائط غوغل. ويمكن القول إن الأمر ليس بالمستغرب، لأن خرائط غوغل تخفي المنشآت العسكرية أغلب الأحيان.

- جزيرة جانيت، روسيا (76°47′24″N 157°58′00″E)

وهي جزيرة صغيرة في بحر سيبيريا الشرقي، يبلغ طولها 1.2 ميل فقط. وتتميز بأنها مغطاة أساسا بالجليد، ولها ذروة في المركز تبلغ 1152 قدما.

وليس من الواضح على وجه الدقة سبب عدم وضوح الجزيرة على الخرائط.

- قاعدة عسكرية يونانية (38°01′31″N 23°42′57″E)

لا يوجد سبب واضح لإخفاء هذه القاعدة في خرائط غوغل، ولكن غالبا ما يرتبط هذا النوع من الضبابية بالأمن القومي.

- منشأة نووية فرنسية (49°40′49″N 1°52′48″W)

افتتحت منشأة "AREVA La Hague" في عام 1976، وهي تعالج الوقود النووي المستهلك من العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، تقوم منظمة السلام الأخضر بحملات لإغلاقها منذ عام 1997، بعد أن ادعت أنها تطرح "مليون لتر من النفايات المشعة السائلة يوميا" في المحيط.

- قاعدة القوات الخاصة البولندية (50°02′13″N 19°54′14″E)

كانت "Dowództwo Wojsk Specjalnych" مسؤولة عن قيادة وتدريب القوات الخاصة البولندية، على الرغم من أن منظمة مختلفة تتعامل مع هذا الآن. وما تزال غير واضحة على خرائط غوغل.

- Patio de los Naranjos في إسبانيا (36°50′20″N 2°28′20″W)

ليس من الواضح سبب عدم وضوح المنطقة على خرائط غوغل، ولكنها على الأرجح مرتبطة بالمباني الحكومية في المنطقة المجاورة.

- جزيرة ساندي، أو ما يعرف بـ "الجزيرة الوهمية" (19.22°S 159.93°E)

لقد تم تضمينها في العديد من الخرائط والمخططات الملاحية، حيث تقع كالدونيا الجديدة (إقليم فرنسي).

وعرضت الجزيرة على خرائط غوغل حتى نوفمبر 2012، عندما أكد علماء أستراليون اختفاءها.

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