سقوط عاطل هارب من 10 سنوات سجن بعين شمس

نجح رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، برئاسة المقدم محمد السيسى، في القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن 10 سنوات.



تعود تفاصيل الواقعة اثناء مرورالرائد خالد صلاح معاون مباحث قسم شرطة عين شمس وبصحبته القوة المرافقة له، لضبط الخارجين عن القانون اشتبه فى المدعو "حسين.ك" 28 سنة عاطل ومقيم بشارع العشرين بدائرة القسم، وبالكشف عليه تبين أنه هارب من حكم بالسجن 10 سنوات، فى القضية رقم 9637 لسنة 2018، مخدرات، وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم.



وبمواجهته أمام العقيد حازم الدربى مفتش المباحث، اعترف بالحكم الصادر ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.