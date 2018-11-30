إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

أصيب 8 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الـ36 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة والتي تحمل اسم "جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني".

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المشاركين في مسيرات العودة شرق القطاع، وأشعل عدد من الشبان الإطارات المطاطية بمنطقة "ملكة" شرق مدينة غزة وفي منطقة شرق خان يونس.

وفي محافظة خان يونس، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه مجموعة من المتظاهرين قبالة بوابة السناطي شرق عبسان الكبيرة شرقي المحافظة.



كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر صوب تجمع للمتظاهرين شرق مخيم البريج وسط القطاع وباتجاه مجموعة من الشبان لحظة شرق جباليا شمال القطاع.



وقال المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع إن مسيرات العودة ماضية والجماهير الفلسطينية تخرج اليوم تأكيدا على استمراريتها ولمطالبة العالم بترجمة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لأفعال وإجراءات عملية على الأرض بكسر الحصار الظالم وإنهاء الاحتلال على أرضها وهو ما يتطلب الوقوف معه وإسناده وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.