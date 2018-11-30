حسن راتب يكتب: عودة الروح إلى سيناء

- خطة تنمية سيناء تتضمن إنشاء مدارس وجامعات ومراكز بحثية ومستشفيات

- سيناء ستشهد إنشاء منطقة ذات طابع عمرانى متكامل تجذب السكان للعيش فيها



على الرغم من أن ذكرى المولد النبوى الشريف قد انتهت، كمناسبة من أحب المناسبات التى ينتظرها المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها، من العام للعام، إلا أن هذه الذكرى العطرة لا تزال تعيش فى وجدانى، وما زلتُ أعيش نفحاتها الروحانية لأنها بالنسبة لى تعنى مناسبة أعيش عطرها على مدار العام، ففيها نعيش أيامًا مباركة طيبة، تفوح بمسك العطور وأنفاس الصالحين الطاهرين، وعطرة الحبيب المصطفى وذكرى ميلاده، التى تحمل أطيب معانى الإيثار والتضحية وإنكار الذات، وتجسّد أعظم المفاهيم فى التسامح والتوافق والسلام الاجتماعى، سيرته العطرة التى كانت وما زالت منهج حياة كاملًا متكاملًا هو الطريق للفلاح والنجاة فى عالم يعيش متناقضات وتحديات وأزمات كادت تودى به إلى صراعات عرقية طاحنة، ومشاكل اقتصادية واجتماعية معقدة، وتطرف وإرهاب.. ما زالت تطل علينا هذه الذكرى الطيبة المباركة لتؤكد الخيرية لهذه الأمة، ولتعود الأمة وتنهل من السيرة العطرة والأسوة الحسنة نبراسًا لطريق ونهجًا للعمل.



على الرغم من أننى سبق وكتبت عن ذكرى المولد النبوى الشريف، تلك المناسبة الطيبة الغالية على قلوبنا جميعًا، إلا أننى أعود مجددًا للحديث عنها.. ففى هذه الأجواء الروحانية كانت لنا رحلة لها مذاق آخر ومعانٍ سامية، تلك الرحلة قمت بها إلى أرض سيناء، وعلى وجه الخصوص فى مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، حيث أمضيتُ يومين فى تلك الأرض العزيزة والغالية، يومًا كاملًا عشته بأدق تفاصيله مع أبنائى فى جامعة سيناء، أتجول فى رحابهم، أتكلم معهم، أسمع لهم، أحاور الكثير، وكم كنت سعيدًا بهذه اللقاءات، فقد ساعدتنى مناقشاتهم كثيرًا فى استشراف المستقبل وتحفيز الآمال، وهى مدعاة للتفاؤل فى الغد المشرق بإذن الله، واختتمتُ هذه الزيارة بصالون ثقافى قدّم خلاله أبناء جامعة سيناء العديد من الفقرات المتنوعة، التى تضمنت إبداعًا وفنًا راقيًا أسعدنى وأثلج صدرى.

من أجمل لحظات الإنسان فى حياته أن يجنى ثمرة غرسه، وأن يرى نتاج صنعه، لا سيما وهو يكلل بالتوفيق والنجاح، وبعد أن يواجه تحديات ضخمة ويتغلب عليها وينصره الله نصرًا عزيزًا مؤزرًا، إنها حقًا حسنة الدنيا والآخرة، وهو ما جاء فى قوله تعالى جل شأنه: «وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى» صدق الله العظيم.

حقًا، إن للمكان بركة، وللزمان بركة، وللإنسان بركة، فإذا اجتمعت بركة الزمان والمكان والإنسان تتنزل الرحمات والنفحات، وتحدث المعجزات، وكلها تجتمع فى سيناء، فمن أراد أن يرى يد الله المقدسة فليأتِ إلى سيناء ليرى كيف تبنى مع البنائين وتلمس أفئدة المحبين، فتحدث البركة فى المكان، فيبوح بكل مكنوناته وأسراره وكنوزه، وتحدث البركة فى الزمان، فيختصر الزمن، وبركة الوقت أن ما يُنجز فى سنين ينجز فى شهور وما ينجز فى شهور يتم إنجازه فى أيام، وهو ما لم يكن محض مصادفة، بل إنه من فضل الله أن يهب الأمة، فى هذا التوقيت، الرئيس والزعيم والقائد عبدالفتاح السيسى، الذى لا يعرف المستحيل، ولا يعترف بأنصاف الحلول، ودستوره قائم على ضرورة إنجاز العمل فى أسرع وقت ممكن، وبأفضل النتائج، وبأقل تكلفة، خاصة أنه يمتلك طموحًا كبيرًا فى أن تكون سيناء بمثابة بعث جديد لاقتصاد مصر، الذى حاول الإرهاب الأسود إضعافه بشتى الطرق، ولكن شاءت عناية الله أن يعود هذا الاقتصاد مجددًا قويًا، ويتعافى من الأمراض التى أصابته نتيجة مشكلات متراكمة على مدى سنين عديدة مضت.

لقد عشت ردحًا من الزمان على أرض سيناء، كنّا نشعر بأن خطواتنا فيها كل البركة، ونثاب عليها ونؤجر عليها.. ليس الخطوات فحسب، بل الأنفاس أيضًا.

فما أجمل أن يعيش الإنسان أحلامه، ويجتر عشرات السنين من ذكرياته، ويسبح فى الماضى وعبره، ويتطلع للمستقبل وأمانية، ولكن الأجمل والأعظم أن يصبح الحلم حقيقة، وأن يصدق الواقع ما كان يومًا مجرد خيال.

نعم، لقد عشت أجمل اللحظات خلال هذه الزيارة بين أبنائى الطلاب والخريجين، بين الأساتذة والمعيدين، والأجهزة المعاونة والعاملين، خاصة بعد أن عادت الحياة إلى جامعة سيناء، التى كانت قد غابت عن الوجود عامًا كاملًا بسبب ما تعرضت له المنطقة بالكامل على يد الغدر والإرهاب، حقًا إنها عودة الروح إلى سيناء، بل عودة الروح إلينا، فسيناء بالنسبة لى هى بمثابة الروح للجسد، ولأن سيناء تعيش فى قلبى ووجدانى، فضلًا عن ذلك، فأنا جزء من هذه المنظومة، خاصة أننى قضيت حوالى أربعين سنة من عمرى فى هذا المكان، وسط أهله وكل شىء به، لذا فقد أثلج صدرى وأسعدنى كثيرًا ما عشته من لحظات فارقة فى حياتى خلال زيارتى جامعة سيناء، التى كانت فى يوم من الأيام مجرد حلم نظر إليه البعض بأنه وهم وأمر بعيد المنال، ولكن بفضل الإصرار والمثابرة، وتوفيق من الله عز وجل، أصبح هذا الحلم واقعًا وشاهدًا على ملحمة التحدى.

والحق يقال، فإن عودة الروح إلى أرض سيناء لم تأت من فراغ، ولم تكن فى يوم من الأيام مجرد إجراء عادى، وإنما تم ذلك نتيجة إجراءات كبرى، وخطوات مهمة اتخذتها القيادة السياسية، فحينما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتم تطهير سيناء من الإرهاب، كان يعى جيدًا أنه بتلك الخطوة المهمة سوف يتحقق الكثير والكثير من الإنجازات المرتبطة بحركة النهضة الشاملة التى ينشدها المجتمع.. فكانت العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨» بمثابة ضربة موجعة للإرهاب والإرهابيين، ليس هذا فحسب، بل لمن يقف خلفهم، سواء فى الداخل أو الخارج، خاصة بعد كل تلك المعارك البطولية التى خاضها أبطال القوات المسلحة والشرطة، والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى، الذى يتمثل فى تجفيف منابع الإرهاب، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية.. واستلهامًا لروح نصر أكتوبر المجيد، قد تمكنت القوات المسلحة وعناصر رجال الشرطة من تحقيق نتائج مذهلة فى هذا الشأن.

ومن خلال متابعتى الدقيقة لما حققته العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨»، أشعر بالفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة، التى كانت ولا تزال، بل وستظل، هى الدرع الواقية وصمام الأمان لوطن كبير يستحق الكثير والكثير.. واللافت للنظر أن توقيت البدء فى تنفيذ العملية «سيناء ٢٠١٨» كان فى منتهى الذكاء، خاصة أنه تزامن مع بدء فترة الرئاسة الثانية للرئيس السيسى، وحصاده ثمار ما كان قد بدأه فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وما كان قد اتخذه من خطوات إصلاحية خلال فترة الرئاسة الأولى فى مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة، ونحمد الله أن تلك العملية قد أفضت إلى نتائج ملموسة للجميع، أبرزها وأهمها على الإطلاق تلك النقلة النوعية التى تشهدها سيناء الآن، فى ظل التوجه العام للدولة، من أجل تنفيذ مشروعات تستهدف فى المقام الأول «تنمية سيناء».

واللافت للنظر أن أهداف هذه التنمية المنشودة تتمثل فى تعزيز دمجها فى النسيج القومى المصرى، وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، وأيضًا زيادة جاذبيتها للاستثمار الوطنى والأجنبى، من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، مع السعى نحو دعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان.. ومن أجل تحقيق ذلك حرصت الدولة على عدة خطوات من شأنها تحفيز الإقامة بسيناء، منها الحوافز الاقتصادية، والاجتماعية، بجانب مقترحات تحفيز الاستثمار، وهو ما سيسهم بشكل كبير وملموس فى ضخ القطاع الخاص استثمارات بالمنطقة، وذلك إلى جانب وجود مقترح فى الحكومة بإنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء، تحمل اسم «سلام».

وبتدقيق النظر فى خطط تنمية سيناء، ترى أن هناك ٥ مرتكزات أساسية ترتكز عليها الدولة فى اتجاهها نحو تنمية شمال سيناء، مع وجود برامج تنفيذية لتحقيق كل منها.

أول هذه المرتكزات يتمثل فى أن سيناء موطن لأفراد يملؤهم الشعور بالانتماء والفخر، ولتحقيقه سيتم إنشاء مدارس وجامعات ومراكز بحثية، ومستشفيات توفر رعاية صحية بمواصفات عالمية، وتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة.. ثانيها: مفاده أن المجتمع السيناوى مجتمع قوى ومتماسك يتمتع بالأمان، ومتلاحم، ولتحقيقه يجب توفير البيئة الآمنة المناسبة التى يشعر فيها المواطن بالأمان والبيئة المناسبة للأعمال، وتنفيذ مشروعات تدعم تأهيل وتدريب المجتمع المحلى على الصناعات المتطورة والحديثة، وإنشاء مستقرات بشرية تحتوى على مراكز ثقافية ورياضية ودينية.. وثالث هذه المرتكزات يتمثل فى أن سيناء هى المكان المفضل للسكن والعمل، ولتحقيقه سيتم تنفيذ منطقة ذات طابع عمرانى عالمى، تجذب السكان للعيش بها، وتوفير سكن به كل سبل الحياة المريحة التى تحقق رغبات ساكنيها، وتنفيذ شبكات مرافق وطرق ومواصلات بمعايير عالمية، وإنشاء تجمعات عمرانية مبنية على قواعد اقتصادية، سواء زراعية أو سياحية.

بينما المرتكز الرابع قائم على أساس أن سيناء هى المقصد المفضل للشركات العالمية، لما تتمتع به من سهولة فى ممارسة الأعمال، وبيئة مناسبة للاستثمار، ولتحقيقه يتم تحويل عاصمة المحافظة لمنطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية مختلفة تشجع على الاستثمار، كما سيتم إنشاء مطار دولى محورى بمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وميناء تجارى على البحر المتوسط، ومراكز إبداعية منتجة، قوامها ٥٠٠ مركز قابلة للامتداد، تصدر منتجاتها المتميزة من الصناعات الزراعية والسمكية، والمنتجات المختلفة، مع استخدام أحدث أساليب الزراعات والصناعات الذكية المبنية على الإنتاج البحثى المتطور، وتوفير البيئة الاستثمارية التنافسية المناسبة، من خلال حزمة من المشروعات والمبادرات والحوافز.. أما المرتكز الخامس والأخير فيرى أن سيناء تعد فى الأصل قبلة للسياحة الدينية والأثرية، كما أنها المكان المفضل للسياحة الشاطئية والترفيهية، ولتحقيقه يجب الحفاظ على المناطق الأثرية والتاريخية بسيناء، وإحياء مسار العائلة المقدسة، مع توفير الخدمات اللازمة، وتنفيذ مشروعات سياحية وترفيهية على الشاطئ الساحلى لسيناء، بمعايير عالمية.

أعتقد أن ما تشهده سيناء الآن، ووفقًا لتلك المرتكزات، يجعلنا نقول إننا مقدمون على مرحلة مختلفة تمامًا، سوف تغيّر من وجه الحياة بالكامل على أرض الفيروز.. فعادت الروح إلى سيناء بعد الصمود والتصدى والانتصار بفضل قواتنا المسلحة والشرطة الأبية، فالتحية لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل مصر، كما تأتى الذكرى الأولى لشهدائنا فى قرية الروضة، الذين لقوا ربهم بالمسجد، ما بين ساجد وراكع ومصلٍ، كلهم فى رحاب مولاهم.. إنها يد الغدر والخسة، إنهم خوارج آخر الزمان، سفكوا الدماء بغير سبب، وأزهقوا الأرواح بغير ذنب، وزهقت الأنفس الطيبة، ظلمًا وعدوانًا، لولا أن ساق القدر لهذه الأمة قائدًا وزعيمًا حماها وحفظ لها وحدتها، وحمى أراضيها، وأعاد لها الأمن والطمأنينة والسكينة.

وكانت تلك اللحظات التى تمت فيها إعادة افتتاح مسجد الروضة بمثابة بوتقة انصهرت فيها معانى التكافل الاجتماعى، حيث كان الحاضرون فى صلاة الجمعة بمثابة الأب والابن والأخ لكل من راح ضحية هذا الحادث الإرهابى الغاشم، كما كان له عظيم الأثر فى تعويض الأهالى عما أصابهم من جراء هذا الحادث.

ولأن الشىء بالشىء يذكر، فإنه يطيب لى أن أرفع أكف الضراعة إلى الله، العلى القدير، أن يوفق القائد والزعيم عبدالفتاح السيسى فى حربه التى يشنها الآن على أرض سيناء ضد الإرهاب الأسود، الذى يريد أن يعود بنا إلى الخلف، وأن يعرقل مسيرة أمة تنهض، ومجتمع يشهد حراكًا صحيًا فى كل المجالات.



