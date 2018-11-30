7 عوامل لمواجهة جفاف البشرة فى فصل الشتاء

تعد مشكلة جفاف البشرة من أشهر مشاكل البشرة فى فصل الشتاء بسبب الجو البارد، حيث تفقد البشرة أكثر من 25% من قدرتها على الاحتفاظ برطوبتها في الشتاء، فتتطلب الكثير من الاهتمام.



لذلك إليك 7 نصائح للعناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء:



- التعرض لدرجات البرودة الشديدة ودرجات الحرارة المنخفضة، يزيد من فرصة جفاف البشرة، فيجب حمايتها من خلال ارتداء الوشاح والقبعات الصوفية.



- استخدام مرطب الهواء، فالجو الدافئ في المنزل هو أحد عوامل زيادة الجفاف بالبشرة، فيجب تشغيل جهاز ترطيب الهواء في المنزل لتجديد الرطوبة الموجودة في الهواء.



- تجنب الحمام الساخن، حيث إنه من أخطر ما يتعرض له فى فصل الشتاء، فتجف البشرة بسرعة في الماء الساخن جدًا أثناء الاستحمام كما تفقد البشرة زيوتها.



- الترطيب المنتظم، فهو طريقة فعّالة لمعالجة البشرة الجافة، وبخاصة عند استخدام كريمات الترطيب التي تحتوي على حمض اللاكتيك أو لاكتات الأمونيوم.



- نوع الصابون، يزيل كل من الصابون ضد العرق أو الصابون المعطر أو الصابون الذي يحتوي على الكحول، الرطوبة من البشرة، ما يعرضها للجفاف.



- نوع الملابس الصوفية: تؤثر الألياف الخشنة مثل الصوف بشكل كبير على البشرة الجافة والحساسة، فيجب ارتداء ملابس ناعمة.



- من المهم شرب الماء بانتظام في فصل الشتاء، فهو أمر مهم للغاية لأنه من العوامل التي ترطب البشرة.