القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
محافظات
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:05 م

إغلاق ميناء الصيد بالبرلس لليوم الثاني على التوالي

إغلاق ميناء الصيد
أ ش أ
dostor.org/2417071

قال العميد يسري الدسوقي مدير ميناء الصيد ببرج البرلس إنه تم إغلاق الميناء لليوم الثاني على التوالي وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وأضاف الدسوقي- في بيان اليوم السبت- أن إدارة ميناء الصيد لن تسمح بخروج أي مراكب إلى عرض البحر، ومنعت صدور تصاريح بالصيد في البحر، ولن يسمح إلا بدخول المركب المتأخر فقط كعملية إنقاذ له من هياج البحر، وفي حالة اقترابه من الميناء.

وكانت منطقة البرلس قد تعرضت لعاصفة من الرياح الشديدة مصحوبة بعواصف رعدية وأمطار غزيرة منذ مساء أمس، وأثر ذلك على حركة الصيد في بحيرة البرلس، وفضل الصيادون عدم ممارسة الصيد نظرا لسوء الأحوال الجوية.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ اسبوع

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

منذ أقل من شهرين

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

الآن

"عمومية الصيادلة" ترفض قرار "الصحة" بفتح صندوق المثائل

غدًا.. طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 21

تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتيني رفضًا لقمة العشرين

5 معلومات عن مشروع قانون حماية الرقعة الزراعية

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

كشكول

بدء فعاليات اليوم العلمي التاسع لـ"عقول عظيمة" بالمنيا

بالأسماء.. مجموعات طلابية بدلا من اتحاد الطلاب بأزهر أسيوط

"الآثار والتراث".. مؤتمر دولي بجامعة القاهرة الأحد

نائب وزير التعليم: لا يوجد صدام أو احتكاك بشأن صحيفة الأحوال

التعليم تحدث صحف الأحوال الإليكترونية للمعلمين

الأمصار

سياسيون يكشفون دور تونس في الأزمة بين المغرب والجزائر

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية بدون طيار في البيضاء

قوة لبنانية تستنكر هجوم حلفاء دمشق على الحريري

برلماني مصاب "بالإيدز" يكشف لمجلس العموم البريطاني تفاصيل مرضه "صور"

رئيس الإمارات: 30 نوفمبر يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

حل ذكي يخلصك من اضطرابات صحية خطيرة أثناء النوم

الرصافون في البرتغال يخشون اندثار تقليد عمره قرون

لص غلبه النعاس أثناء سرقة مكتب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

10 أشياء تجنبها عند الإصابة بنزلة برد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎