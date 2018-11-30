العراق: ضبط 7 أوكار لداعش في ديالي وإرهابيين اثنين في الأنبار

ضبطت القوات الأمنية العراقية 7 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي.



وقال مصدر عسكري- في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الجمعة- إن القوات الأمنية المشتركة ضبطت 7 أوكار خلال تعقب خلايا "داعش" في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة.



وأضاف المصدر أن العملية التي نفذت بإسناد من مقاتلي الحشد الشعبي أسفرت كذلك عن تفكيك خمس عبوات ناسفة.



وفي الأنبار، أعلنت قيادة شرطة المحافظة اعتقال اثنين من المطلوبين بعملية أمنية استباقية استهدفت مخيم للنازحين جنوبي مدينة الفلوجة.



وقال مصدر أمني في القيادة لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" إن القوات الأمنية والقوات المساندة لها داهمت مخيم قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بوجود مطلوبين اثنين للقوات الأمنية بتهمة الإرهاب داخل المخيم المستهدف.



وأضاف أن القوات الأمنية والقوات المساندة تمكنت من اعتقال المطلوبين بعد تسللهما إلى مخيم النازحين مع الأسر النازحة، موضحا أن المطلوبين ينتميان إلى عصابات داعش ويعدان من أبرز الأسماء المطلوبة للقوات الأمنية، مشيرا إلى أن القوات نقلت المعتقلين إلى أحدى مراكز الاحتجاز الأمني للتحقيق معهما ومعرفة المزيد من التفاصيل حول مكان بقية عصابات داعش.