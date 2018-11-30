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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:04 م

كشف تلاعب رئيس شركة وإخلاله بشروط التعاقد مع "ميناء القاهرة الجوي"

كشف تلاعب رئيس شركة
أ ش أ
dostor.org/2417068

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، من كشف تلاعب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وإخلاله بشروط التعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوي.

كانت معلومات شرطة ميناء القاهرة الجوي قد أكدت قيام "محمد. أ. ع"، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بالإخلال بشروط التعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوى بشأن إدارة وتشغيل عدد من ماكينات تغليف الحقائب عن طريق التحايل وعدم تفعيله للدفاتر المسلسلة والممهورة بخاتم شركة ميناء القاهرة الجوى لتحصيل إيراداته اليومية وتعمده إنشاء دفاتر صادرة عن شركته وإلزام العاملين بتشغيلها بدلًا من الدفاتر الخاصة بشركة الميناء بطريقة صورية بغرض التهرب من دفع نسبة الإيرادات المستحقة على إجمالى الإيرادات وفقًا للعقد المبرم بينهما، وكذا التهرب الضريبى بالمخالفة للقانون.

كما أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن رصد عدد من العاملين بالشركة المشار إليها أثناء قيامهم بتشغيل الماكينات وتفعيل الدفاتر الخاصة بالشركة المذكورة بدلًا من دفاتر شركة الميناء، وبضبط المستندات الفعلية ومراجعتها، تبين قيام المذكور بسداد مبلغ مالى لمسئولى شركة الميناء خلافًا للحقيقة وللنسب المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين ولا يتماشى مع الإيرادات الفعلية التى حققتها الشركة.

وبمواجهة المذكور، أبدى استعداده للتصالح مع شركة الميناء وسداد المبالغ المالية المستحقة لها.. وتم اتخاد الإجراءات القانونية.

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