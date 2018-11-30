مقتل 40 حوثيًا فى اشتباكات مع الجيش اليمنى بالبيضاء

لقي 40 عنصرًا حوثيًا مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الجمعة، في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة البيضاء، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع تابعة للجيش اليمني.



وقال مصدر عسكري يمني- في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- إن الجيش اليمني أفشل هجومًا للميليشيا الحوثية في جبهة فضحة بمديرية الملاجم، ما أسفر عن مقتل ثلاثين حوثيًا وإصابة العشرات بجروح.



وأضاف المصدر أن 10 عناصر من المليشيا الحوثية لقوا مصرعهم في جبهة قانية بضربة جوية لطيران التحالف العربي أثناء محاولتهم التقدم لاستعادة المواقع التي خسروها أمس الخميس في جبهة قانية.



وفي السياق ذاته، أسقطت قوات الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.



وكانت قوات الجيش اليمني تمكنت خلال الأيام الماضية من إسقاط العديد من الطائرات المسيرة للمتمردين في البيضاء، وحجة، وتعز، والحديدة، ومحافظات أخرى.