القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
عالم
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:02 م

مسعد الحارثي يكتب: منهج زايد

مسعد الحارثي يكتب:
dostor.org/2417066

تحتفل الدولة بيوم الاتحاد الـ47، وهناك أسر تحتفي في منازلها حباً وتقديراً وفرحاً بالوطن، الذي تأسس على يدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفق أسس التلاحم والترابط والتكاتف والحب والتقدير في ما بيننا.

نعم كان قائداً، طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة تسير على النهج نفسه، وكان والداً لشرائح المجتمع كافة، ورحيماً بهم وقريباً من الجميع ويحتويهم بحبه وعطفه، وكان المعلم الذي لازلنا نتعلم وننهل من نهجه.

وتكريماً وتخليداً لما قدمه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، للوطن والمواطن أولاً، وللأمة العربية والعالم أجمع، كان عام 2018 هو عام زايد، ولو كتبنا أو تحدثنا عن أعمال وإنجازات المغفور له فإنها لا تحصى، لكن أستطيع أن أعبر عنها بأنه أساس قوي متين مترابط متلاحم محب وعاشق للدولة ولقائدها ولقوانينها وعاداتها وتقاليدها، وأسس فينا الغيرة وحب اسم الإمارات أينما ذهبنا.

رحم الله زايد، كان من الممارسين للرياضات، ويشجع على الرياضة، وكان أبطالها أبناء زايد جيل التسعينات، الجيل الذي كافح وقاتل للوصول إلى النهائيات، وخلال حديثي مع أحد نجوم الزمن الجميل، أشار إلى أنه جيل يحب كرة القدم، ولا يتقبل الخسارة بسهولة، كانوا يلعبون كرة القدم في الأحياء السكنية، ويكملون في أنديتهم ويلعبون للمنتخب دون كلل أو ملل، وذلك لأنهم يعشقون كرة القدم، ويزداد هذا العشق عندما يصبحون ممثلين لمنتخب الإمارات، ويزداد العشق حينما يرون في الصغير والكبير مطالب النصر والفوز، فقد كانوا مقاتلين وكانوا قوة خاصة في تقديم الغالي والنفيس، صحيح أنهم لم يحصدوا البطولات لكنهم كانوا منافسين في البطولات كافة، وكانت المدرجات تمتلئ بالجماهير دون دعوات أو حملات لدعوتهم للحضور والتشجيع.

وأقول للاعبي المنتخب إننا جميعاً نتكاتف معكم لأداء مهامكم على أكمل وجه، وأثق تمام الثقة بأن الجماهير ووسائل الإعلام كافة ستقف وقفة رجل واحد مع المنتخب، وسنعمل معاً وفق منطق «البيت متوحد»، ونطالبكم بالقتال، وليس فقط مجرد لعب لكرة القدم، فأنتم جنود الوطن أيضاً، وحبكم لكرة القدم لا يكفينا، وإنما عليكم عشق النصر والفوز لأجل الإمارات، وأن تكونوا فخراً لأجيال قادمة، وأن نسير على نهج زايد لتمثيل الدولة في البطولة الآسيوية خير تمثيل، فكم هو جميل أن نكون المنظمين وطموحنا البطولة بالأفعال لا الأقوال.

• أثق بأن الجماهير، ووسائل الإعلام كافة، ستقف وقفة رجل واحد مع المنتخب.

نشر أول مرة على موقع الإمارات اليوم بتاريخ 29 نوفمبر 2018.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ 4 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 5 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 5 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ اسبوع

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ اسبوع

مستقبل نتنياهو

الآن

"عمومية الصيادلة" ترفض قرار "الصحة" بفتح صندوق المثائل

غدًا.. طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 21

تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتيني رفضًا لقمة العشرين

5 معلومات عن مشروع قانون حماية الرقعة الزراعية

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

كشكول

بدء فعاليات اليوم العلمي التاسع لـ"عقول عظيمة" بالمنيا

بالأسماء.. مجموعات طلابية بدلا من اتحاد الطلاب بأزهر أسيوط

"الآثار والتراث".. مؤتمر دولي بجامعة القاهرة الأحد

نائب وزير التعليم: لا يوجد صدام أو احتكاك بشأن صحيفة الأحوال

التعليم تحدث صحف الأحوال الإليكترونية للمعلمين

الأمصار

سياسيون يكشفون دور تونس في الأزمة بين المغرب والجزائر

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية بدون طيار في البيضاء

قوة لبنانية تستنكر هجوم حلفاء دمشق على الحريري

برلماني مصاب "بالإيدز" يكشف لمجلس العموم البريطاني تفاصيل مرضه "صور"

رئيس الإمارات: 30 نوفمبر يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

حل ذكي يخلصك من اضطرابات صحية خطيرة أثناء النوم

الرصافون في البرتغال يخشون اندثار تقليد عمره قرون

لص غلبه النعاس أثناء سرقة مكتب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

10 أشياء تجنبها عند الإصابة بنزلة برد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎