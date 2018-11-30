العثور على 8 قنابل مولوتوف خلال قمة العشرين بالأرجنتين

عثرت الأجهزة الأمنية الأرجنتينية، اليوم الجمعة، على ثمانية قنابل مولوتوف مخبأة داخل إحدى السيارات المحترقة بالقرب من الطريق السريع 9 دي خوليو سور فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، حيث تعقد القمة الاقتصادية الأهم "مجموعة العشرين".



يُعتقد أن تلك القنابل البدائية قد خُبأت فى شارع 9 دي خوليو بحي سان تيملو ليتم استخدامها فيما بعد من قبل المشاركين فى المسيرات الاحتجاجية المعارضة لقمة العشرين"كونترا كومبر" حيث سيتوجه المحتجون إلى مقر الكونجرس وذلك حسبما نقلته صحيفة لا ناثيون الأرجنتينية.



وجاء الإعلان عن اكتشاف ثماني قنابل محلية الصنع عقب ساعات قليلة من العثور على طرد مشبوه فى ميدان دي مايو، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على حقيبة مشبوهة تسببت فى تحرك خبراء المتفرقعات إلى الموقع على الفور.

