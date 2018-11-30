روسيا تقر الخطوط العريضة لبرنامجها القمري

أعلن المدير العلمي لمعهد الدراسات الفضائية في أكاديمية العلوم الروسية، ليف زيليوني، أن الصياغة النهائية للبرنامج القمري الروسي ستنشر في أبريل المقبل.



وأقر اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الروسية بهذا الشأن، يوم 28 نوفمبر الجاري، اتجاهات رئيسة لاستصلاح القمر ودراسته لغاية عام 2040.



وقال زيليوني، إن مجلس الأكاديمية لم ينظر في المؤشرات الاقتصادية للبرنامج واكتفى بإقرار اتجاهاته الرئيسة.



وأضاف المدير أن المجلس اقترح إنشاء مرصدين على سطح القمر يخصص أحدهما لدراسة الأشعة الكونية. أما الثاني، فسيدرس الجانب الفلكي اللاسلكي للفضاء الكوني.



وأشار العضو في مجلس أكاديمية العلوم الروسية، فالنتين أوفاروف، إلى أن برنامج استصلاح القمر سيحفز العلماء والخبراء في مختلف المجالات لتطوير الصناعة الروسية والتكنولوجيا الجديدة، ومن بينها إنتاج المواد فائقة المتانة وأجهزة الطب الحديثة وغيرها.