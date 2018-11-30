البيان الختامي للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ

قدمت الدكتورة كريستينا بالمر، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، الشكر للمندوبين التابعين، على عملهم والتزاماتهم في الاجتماعات طوال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر للاتفاقية، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ الأسبوعين الماضيين.



وقالت في بيان للمكتب الإعلامي للاتفاقية، إن استمرار وضع قضيتنا حاليًا على مسار غير مستدام ينطوي عنه خسارة كبيرة للبشرية في التنوع البيولوجي، إضافة إلى العواقب المتتالية للطبيعة والمجتمع البشري، بما في ذلك الاقتصاد العالمي، وتوافر الغذاء والماء، والأمن البشري والصحة والرفاهية.



وأوضحت بالمر في بيانها أن "الطبيعة هي ديناميكية ومترابطة - وهكذا يجب أن يكون ردنا، يجب أن ننتقل من التغيير التدريجي للحقيقي جدًا، وبالفعل أنشأنا نموذجًا لذلك، لدفع انتصارات إضافية، في حين أيضًا الوصول بشكل أساسي على التغيير التحولي، وكما يظهر هذا COP، بدأنا بالفعل هذه الرحلة".



وأشارت في كلمتها الختامية، إلى إشراك جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، وأن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي خلال إطلاق إعلان شرم الشيخ، جدول أعمال cop15 المرتقب انعقاده في بكين بعد عامين، للطبيعة والناس من أجل حفز وجمع الإجراءات المتخذة لدعم حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لها.



وقالت للوزيرة ياسمين فؤاد، وزير البيئة في جمهورية مصر العربية، ورئيس COP 14، إن وزراء ورؤساء الوفود أكدوا ترحيبهم بمبادرة مصر لتعزيز نهج منسق لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية.



ودعت بالمر في كلمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد قمة حول التنوع البيولوجي على مستوى رؤساء الدول السابقة لـCBD COP15 في عام 2020، وبالنسبة للبلدان لاستكمال تحقيق الخطة الاستراتيجية لاتفاقية التنوع البيولوجي قبل نهاية هذا العقد.



وتابعت: من "مدينة السلام" شرم الشيخ، نؤكد تقديرنا وتحياتنا لتقدير مصر لإتاحة الفرصة لاستضافة COP 14 مع تمثيل الوفود من البلدان والمنظمات والمؤسسات أكثر من 17 يومًا تحت شعار واحد مشترك: "إن الاستثمار في التنوع البيولوجي للناس والكوكب".



وأضافت: نحن بحاجة إلى التفكير جديًا في التحول النظامي وعقد اجتماعي جديد لحماية المشاعات العالمية، والطبيعة والناس تستحق إيشي الجديد 2020، نقدم فرصة أخيرة للمجتمع العالمي لإنجاز العمل المطلوب - دعونا لا تفوت.



أما بخصوص الإعلانات والقرارات التي اتخذت في المؤتمرات الأخرى فكانت على النحو التالي:



- عقد مؤتمر القمة الوزاري الإفريقي مباشرة قبل COP 14 أنتجت إعلانًا وزاريًا، كذلك برنامج العمل الإفريقي على النظام الإيكولوجي استعادة لزيادة المرونة.

- قرار COP14 على التعاون وتسمى أيضًا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكلف 2021-2030 كما عقد الأمم المتحدة للنظم الإيكولوجية ترميم.

- في منتدى الأعمال والتنوع البيولوجي خلصت الحوارات والتوصيات لتعزيز القطاع الخاص ومشاركة الشركات في دعم جدول أعمال التنوع البيولوجي والتعميم.

- بناء على موضوع المؤتمر، اعتمدت COP14 قرارًا لاتباع نهج استراتيجي طويل الأجل لتعميم التنوع البيولوجي في عمل عدة قطاعات إنتاجية، بما في ذلك الطاقة والتعدين والبنية التحتية والتصنيع والتجهيز والصحة، بهدف المساهمة لعملية ما بعد عام 2020.

- أعلنت قمة الطبيعة وقمة الثقافة الأنشطة الرامية إلى تعزيز العمل بشأن التنوع البيولوجي والثقافي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

- اعتمدت مبادئ توجيهية طوعية بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك التصميم والتنفيذ الفعال للنهج القائم على النظام الإيكولوجي للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛ على إعادة المعارف التقليدية وعلى التكامل بين المناطق المحمية وغيرها من تدابير الحفظ على أساس المناطق الفعالة في الأرضية والمناظر البحرية على نطاق أوسع.

- اعتمد قرار لمزيد من الدراسات والمناقشات في إطار عدد من المخصص المجموعات الخبراء التقنيين أيضًا، تم الاتفاق في مجموعات معينة للبيولوجيا التركيبية وتسلسل المعلومات الرقمية، واعتمد الاجتماع أيضًا إجراءات لتجنب تضارب المصالح في أفرقة الخبراء في جميع الهيئات الثلاث من الاتفاقية.

- واعتمد الاجتماع قرارات هامة بشأن القضايا المتصلة الأهداف الثلاثة للاتفاقية، بما في ذلك: الملحقات، والإدارة المستدامة للحياة البرية، والصحة، والأنواع الغريبة الغازية وتعبئة الموارد.

- واعتمد الاجتماع قرارات بشأن القضايا المتصلة ببروتوكول ناجويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، بما في ذلك تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والمتخصصة الدولية، وأدوات الحصول وتقاسم المنافع في سياق الفقرة 4 من بروتوكول ناجويا المادة 4، وعلى آلية العالمية المتعددة الأطراف تقاسم المنافع، وغيرها.