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تقارير ومتابعات
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:53 م

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

الفنانة سما المصري
الفنانة سما المصري
هاجر رضا
dostor.org/2417057

ارتدت الفنانة سما المصري، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية، فستانًا بنفسجي اللون، داكن، من قماش القطيفة، أظهر زيادة "المصري" الكبيرة في وزنها، ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت الفنانة سما المصري، عن سعادتها البالغة للشكل الذي بدت عليه في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مُضيفة أنها لا تضع في الاعتبار ما يُقال عنها، أو السخرية التي تلقتها من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتابعت المصري- في تصريحات خاصة لـ"الدستور"- قائلًة: "الناس مورهاش حاجة غيري، وعشان كلامهم الكتير عن زيادة وزني بالشكل ده هو إني كنت مريضة، وباخد كورتيزون، بسبب الفيروس الأخير اللي جالي، وده تسبب في زيادة وزني بشكل مفاجئ، وشوية وهرجع أخس وجسمي هيتظبط".

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