البرلمان يأسف لاستباق نظيره الإيطالي نتائج "تحقيقات ريجيني"

◄ المجلس يؤكد التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق

◄ الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة

أكد مجلس النواب المصري على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات، معبرًا عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات، وأسفه للموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالي.



وقال المجلس، في بيان، إن تصريحات البرلمان الإيطالي تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية السيد ريجيني، وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، مؤكدين عزمهما على الاستمرار في التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب وفقًا لما تسفر عنه الجهود القضائية في المستقبل القريب.



وشدد المجلس، في بيانه، على تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية، فإنه يرى أن ما صدر عن السيد رئيس مجلس النواب الإيطالي يعتبر تصرفًا أحاديًا يمثل استباقًا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية.



وأكد المجلس أهمية عدم القفز على الأحداث واستباق نتائج التحقيقات، على نحو ما هو مستقر عليه في العالم، ووفقًا لما تنص عليه كافة الشرائع والقوانين. مؤكدًا أن الدولة المصرية صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني، باعتبار أن الواقعة حدثت على أرضها.



وأشار إلى أن الأمر أكدته كل المستويات، كما أكده الدكتور علي عبدالعال بنفسه لـــ فيكو، أثناء لقائهما في روما والقاهرة، ومجلس النواب يتمسك أيضًا باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها طبقًا لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق.



وأكد المجلس على عمق العلاقات المصرية الإيطالية كان يقتضي من مجلس النواب الإيطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، ما تزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين.