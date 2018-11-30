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حوادث
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:45 م

حبس تشكيل عصابى يقوده "كيميائى" لسرقة أبراج الكهرباء بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معوض هويدى
dostor.org/2417047

قرر المستشار عز غلوش، رئيس نيابة وادى النطرون، برئاسة المستشار أشرف ربيع، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، قبل قليل، حبس تشكيل عصابي يقوده كيميائي بشركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، لارتكاب وقائع سرقات الحديد من أبراج الكهرباء "جهد متوسط" بالطريق الصحراوي"القاهرة - الإسكندرية" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من كشف غموض العثور على جثة عامل ملقاة على جانب الطريق الصحراوى بالكيلو 97 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة "محمد.ا. ع" 31 سنة، عامل ومقيم المرج بمحافظة القاهرة، ملقاة على جانب الطريق الصحراوى بالكيلو 97 اتجاه القاهرة بدائرة المركز.

وتبين من الفحص والمعاينة أن المذكور يرتدى كامل ملابسه، وبحوزته بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به، ووجود إصابات به بجروح قطعية حديثه بعضد اليد اليمنى واليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكذا جروح قديمة بالرقبة وأخرى باليد اليسرى والبطن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.

ووجّه اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بالمديرية والرائد محمد عبدالله عوض رئيس مباحث بمركز شرطة وادي النطرون والنقيب محمد مرشدى معاون مباحث مركز وادى النطرون، لكشف غموض الحادث.

وأسفرت الجهود عن أن المجني عليه بالاشتراك وكل من "أحمد.م. ا" 36 سنة، كيميائى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى "فرع المرج"، بمحافظة القاهرة، "محمد.ا. و" 33 سنة، عامل، "عماد.ح. ا" 43 سنة، عامل، "محمد.ا. ا" 49 سنة، تاجر خردة، وجميعهم مقيمون بالمرج، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الحديد من أبراج الكهرباء "جهد متوسط" بالطريق الصحراوي" القاهرة - الإسكندرية" وبعض المناطق المجاورة وبيعها خردة.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين المذكورين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم تنسيقًا وقطاع أمن القاهرة وفرع الأمن العام أسفرت عن تمكن فريق البحث من ضبطهم.

وبمواجهتهم قرروا أنهم حال قيامهم والمتوفى المذكور بسرقة حديد خردة من أحد الأعمدة الكهربائية بمدخل قرية الصديق يوسف بدائرة المركز، تسلق المتوفى أحد الأعمدة فاختل توازنه وسقط أرضًا وحدثت إصابته المشار إليها ووفاته وقيامهم عقب ذلك بنقله مستخدمين سيارة ميكروباص صغيرة قيادة الثاني، وتم ضبطها وانصرافهم من المكان، وإلقاء جثته على جانب الطريق الصحراوي محل العثور وهروبهم خشية ضبطهم، وتم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى بإرشاد الأخير.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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