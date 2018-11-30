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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:44 م

طرد مشبوه يثير الذعر بقمة العشرين

طرد مشبوه يثير الذعر
نورهان شوقي
dostor.org/2417046

تحركت الأجهزة الأمنية الأرجنيتنية، اليوم الجمعة، عقب ساعات قليلة من بدء فعاليات قمة العشرين، فى العاصمة بوينس آيريس، إثر تلقي بلاغ بوجود طرد مشبوه أمام القصر الرئاسي الأرجنتيني.

وأفادت الشرطة الأرجنتينية بأن الطرد المشبوه هو فى حقيقة الأمر حقيبة فارغة مملوكة لأحد الحراس، وذلك حسب التحقيقات الأولية بشأن البلاغ، والتدخل السريع لخبراء المفرقعات بموقع الحقيبة، أمام قصر لا كاسا روسادا.

يذكر أن وزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريشيا بوليريتش، أعلنت، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين، أنه تم نشر 22 ألف شرطي بمختلف شوارع العاصمة، مشيرة إلى أنه من غير المعروف حت الآن أعداد المشاركين فى المظاهرات المنددة بالقمة.

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