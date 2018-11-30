بالصور.. جابر طايع يفتتح مسجد "الرحمن الرحيم" بالإسماعيلية

أناب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بالوزارة، لافتتاح مسجد "الرحمن الرحيم" بمحافظة الإسماعيلية.



وأدى جابر طايع خطبة الجمعة، تحت عنوان "خيرية الأمة وخيرية نبيها وكيف نحقق خيرية الأمة الآن".



وقال، فق خطبته، إن خير الأمة يجب أن يترجم إلى واقع عملى وأخلاقى، فخير الناس أنفعهم للناس، وما استحق أن يولد من عاش لنفسه ولد من عاش لنفسه، وذلك لا يتحقق إلا بالتعاون والتكافل والتراحم وأن نحمل الخير للناس كل الناس، دون تمييز على أساس دينهم أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم، إذ ينبغي أن يكون ذلك للناس كافة، لافتًأ إلى أن الرحمة بألا يكون بيننا جائع، ولا مظلوم، ولا مريض لا يجد ما يتداوى به، ولا مشرد لا يجد ما يسد به حاجته.



وأكد طايع أنه وجب علينا أن نتحلى بمكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والمروءة والكرم والوفاء بالعهد وسائر الأخلاق الكريمة النبيلة، وأن تكون دعوتنا للناس بالقدوة والعمل أكثر من الكلام، فقد قالوا: حال رجل فى ألف خير من كلام ألف رجل، وأن تكون دعوتنا بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالمعروف غاية ووسيلة، مع إيماننا العميق بالله (عز وجل)، وأن يكون عملنا خالصًا لوجهه سبحانه، وأن نكون مراقبين لله قبل مراقبتنا للخلق، مبتغين في ذلك كله رضاه سبحانه وتعالى، مؤثرين طاعته ورضاه على الدنيا وما فيها، دون رياء أو نفاق أو تكسب بالدين أو متاجرة به.