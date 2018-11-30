"بكاء وصراخ".. مشاهد من جنازة الشيخ زايد (فيديو)

بمجرد وفاته اتشحت دولة الإمارات بالسواد، وانقلبت الحياة لديهم رأسًا على عقب، واحتشد عدد كبير من المواطنين لتوديع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي توفي عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد حكمه لدولة الإمارات العربية المتحدة، استمر مدة 33 عامًا.



تدهورت صحة الشيخ زايد في السنوات الأخيرة، وتوالت رحلاته العلاجية، وأجريت له العديد من العمليات الجراحية من بينها عملية جراحية بالعمود الفقري عام 1996، وأخرى لزرع كلية عام 2000.



ورحل الشيخ زايد عن عالمنا في 2 نوفمبر 2004، بعد رحلة طويلة وصراع مع المرض، وسط بكاء وصراخ عليه من محبيه.

