القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
لايف ستايل
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:38 م

«قصاقيص زلعوكة»

زلعوكة
زلعوكة
فاطمة مرزوق
dostor.org/2417039

يجلس على باب غرفته، منهمكًا في تحضير كوب الشاي. يتكئ بيده على باب خشبي عتيق، مرصع بالصور الملونة، يتطلع إليها بين آن وآخر، يظل قابعًا داخل غرفته بعد انتهاء عمله، يتصفح المجلات ويتأمل صورها، يقص منها ما يحلو له، ثم يلقصها على باب غرفته.

«طه متولي»، المشهور بـ«زلعوكة»، يعمل بائع جرائد منذ 57 عامًا، ورثها عن والدته، ما زال يتذكرها حتى اليوم ويقرأ لها الفاتحة فور استيقاظه من النوم: «أهم شيء في الحياة الأم، والرسول قال أمك أمك أمك، أمى دي حبيبتى والدنيا كلها عارفة إنها روحي»، مؤكدًا أنه كان يبيع الجرائد منذ عهد الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر»: «كان الجورنال بقرشين صاغ وتعريفة».

بدت حالة الرجل السبعيني كـ لوحة إنسانية متكاملة الأركان، يتذكر الموتى بالرحمة ولا يخلو كلامه من ذكرهم والدعاء لهم: «ابن شقيقتي توفى في حادث وسنه صغير، صورته على الحائط لا تفارقني وأدعو له، أتذكر الطبيب عبدالفتاح نانا الذي أجرى لي العملية بعدما خبطتني سيارة وعمري 40 عامًا، كنت أعمل عربجي وقتها ومكثت في المستشفى عامان، وقبل أن أخرج أخبرني أنني لا أصلح للزواج».

يقطن «زلعوكة» في غرفة صغيرة بمنطقة «القلعة»، تنتمى أسرته إلى «طنطا» لذا يهتم بحضور مولد «سيدي البدوي» دائمًا، ويشتري الحلوى والحمص من هناك: «غاوي أقصقص الصور وأعلقها، لأنها تعجبني، مكسبي في الجرائد حسب رزق الله، 15 أو 30 جنيهًا في اليوم، هناك زبون يشتري 3 جرائد يعطينى 10 جنيهات والبركة في ربنا».

«قصاقيص زلعوكة»
«قصاقيص زلعوكة»
«قصاقيص زلعوكة»
«قصاقيص زلعوكة»
«قصاقيص زلعوكة»
«قصاقيص زلعوكة»
«قصاقيص زلعوكة»
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الموت بـ«التاتش».. استخدام الهواتف الذكية يوقف النمو ويدمر خلايا المخ لدى الأطفال

منذ شهر

روشتة جَمال.. نجمة سويدية تطرح مواصفات المرأة الأكثر جذبًا للرجال المليارديرات

منذ أكثر من شهرين

"العبوا معنا".. كيف احتج الصغار على علاقة آبائهم بالتكنولوجيا؟

منذ 3 شهر

البوب.. محمد إيهاب: "باحب الزمالك ومحشي أمي"

منذ 3 شهر

وهم «نجرب بعض».. بريطانية: العلاقات خارج إطار الزواج ليست مقياسًا

منذ 3 شهر

أصغر مصممة أزياء مصرية: أول أعمالى «فستان من ورق الجرائد»‏

الآن

"عمومية الصيادلة" ترفض قرار "الصحة" بفتح صندوق المثائل

غدًا.. طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 21

تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتيني رفضًا لقمة العشرين

5 معلومات عن مشروع قانون حماية الرقعة الزراعية

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

كشكول

بدء فعاليات اليوم العلمي التاسع لـ"عقول عظيمة" بالمنيا

بالأسماء.. مجموعات طلابية بدلا من اتحاد الطلاب بأزهر أسيوط

"الآثار والتراث".. مؤتمر دولي بجامعة القاهرة الأحد

نائب وزير التعليم: لا يوجد صدام أو احتكاك بشأن صحيفة الأحوال

التعليم تحدث صحف الأحوال الإليكترونية للمعلمين

الأمصار

سياسيون يكشفون دور تونس في الأزمة بين المغرب والجزائر

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية بدون طيار في البيضاء

قوة لبنانية تستنكر هجوم حلفاء دمشق على الحريري

برلماني مصاب "بالإيدز" يكشف لمجلس العموم البريطاني تفاصيل مرضه "صور"

رئيس الإمارات: 30 نوفمبر يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

حل ذكي يخلصك من اضطرابات صحية خطيرة أثناء النوم

الرصافون في البرتغال يخشون اندثار تقليد عمره قرون

لص غلبه النعاس أثناء سرقة مكتب

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ الحج رحلة نفسية

د.ابراهيم مجدي

​ رضا عبدالعال الصريح

المزيد
الصحة

10 أشياء تجنبها عند الإصابة بنزلة برد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎