"عمومية الصيادلة" ترفض قرار "الصحة" بفتح صندوق المثائل

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، بالأغلبية، على ميزانية النقابة لعام 2017، ورفضت قرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018، بفتح صندوق المثائل والمطالبة بإصدار قرار مكمل لهذا القرار.



كما وافقت الجمعية العمومية على إلزام الشركات بسحب الأدوية دون شرط أو قيد، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب قلدس، رئيس لجنة الصحة، لوضع مقترح وتقديمه لوزيرة الصحة.



كما وافقت الجمعية على رفع إعانة الصيادلة من 15 الى 25 ألف جنيه وإعانة الوفاة من 15 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، ومنحه الأرامل والمطلقات 500 جنيه كل 6 أشهر، وتخصيص 30 ألف جنيه كقرض حسن للصيادلة حسب القرعة مقسمين على 27 محافظة ويسدد على عامين دون أى أرباح.