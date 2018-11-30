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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:46 م

إغلاق جزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح الفواصل المعدنية

إغلاق جزئى لكوبرى
مريم جبل- عمرو المزيدى
dostor.org/2416976

صرح مصدر أمنى بأن هناك إغلاقًا جزئيًا لكوبرى غمرةلثلاثة أيام من كل أسبوع لمدة شهرين، لإجراء أعمال إصلاح الفواصل المعدنية، بمناسبة البدء فى أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية الخاصة بالكوبرى للسيارات.

وأضاف المصدر أن الغلق الجزئى لكوبرى غمرة أيام (الجمعة والسبت والأحد) من كل أسبوع بدءًا من اليوم الجمعة وحتى 20 يناير 2019، على أن يكون العمل بداية من الساعة 12،5 صباح يوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهرين، ويتم تنفيذ أعمال الغلق الجزئى لكوبرى غمرة على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى وعدم إجراء غلق كلى للكوبرى.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

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